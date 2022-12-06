Спорт

Еда на стадионах ЧМ в Катаре: невкусно и дорого

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Всем привет. Это все еще блог «ЧМ во время зимы», который все еще ведут Костя и Марина. И мы все еще в Катаре. Если не понимаете, кто мы и почему вы нас читаете - провалитесь в наш блог и почитайте наши предыдущие тексты. Будем очень рады вашим комментариям к прошлым постам.

Перед походом на матч Япония - Хорватия мы совершили стратегическую ошибку: заработались и не все из нас успели поесть перед выходом. И это реально проблема, потому что на стадионе нормально подкрепиться просто невозможно. Тем не менее, иногда приходится. В этом тексте мы расскажем о том, что продается в торговых точках на аренах, сколько это стоит и стоит ли это того.

В наши первые матчи в Катаре мы были в шоке от того, как плохо организована работа точек питания. Сотрудники работали невероятно медленно (чаще всего из-за того, что плохо знали нужные фразы на английском), что быстро приводило к длинным очередям. Более того, вся горячая еда, представленная в меню, просто отсутствовала.

Купить можно было только напитки (кола, спрайт, фанта, вода и безалкогольное пиво) и снеки (орехи, чипсы и попкорн). Газировка стоит 270 рублей, пиво - 550. Ореховый микс - 420 рублей, попкорн и чипсы - 180 рублей. В большинстве стадионов (но не везде) к пиву давали красивый стакан.

На матчах сборной Катара (и только на них) также давали красивый стакан для газировки. На других играх их не было.

Ко вторым матчам на всех стадионах система более-менее выстроилась, почти вся заявленная еда появилась на прилавках. Вторая проблема почти всех арен - полное отсутствие каких-либо столов, чтобы за ними поесть. Мы еще не были на «Лусаиле», но на других стадионах ничего нет. Кроме арены «Аль Джануб», где установлены вот такие невероятные полубарные стойки.

Теперь перейдем к главным блюдам.

Говяжий бургер - 750 рублей. Полный провал за такие деньги - 4/10. Единственное, что его спасает, - неплохая котлета, которая не имеет ничего общего с котлетами для бургера, но все-таки вкусная.

Хот-дог - 470 рублей. Худший хот-дог в вашей жизни - 1/10. Его не спасает ничего: ужасная сосиска из непонятного сырья, обмазанная соусом, который напоминает карри. Две булки вокруг сосиски существуют лишь для того, чтобы это можно было назвать хот-догом.

Фатайер с сыром - 270 рублей. Арабский пирожок. Проще найти удачные моменты сборной Катара на ЧМ, чем сыр в этом пирожке. 3/10, если вам попадется свежий. 1/10, если он уже полежал и не горячий.

Фатайер со шпинатом - 270 рублей. Очень шпинатный пирожок, очень соленый. Если любите шпинат - вам зайдет. 5/10.

Чикен Шаверма - 550 рублей. Слабее любой шавермы с курицей, которую вы ели. Невкусный ролл, сухая курица, полное отсутствие какого-либо соуса. В общем, 2/10 - если вам только-только ее сделали. 1/10, если она чуть-чуть полежала.