Спорт

Десять километров пробежали островские спортсмены во время юбилейного забега

Юбилейный, сороковой, легкоатлетический забег Тишино-Остров, посвященный памяти островских подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялся сегодня, 18 декабря.

Фото здесь и далее: Островские вести

Перед началом соревнований заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова пожелала участникам спортивного мероприятия успехов на дистанциях. Школьники в этот день определяли тройку призеров на дистанции в три километра, взрослые легкоатлеты состязались на 10 километрах, сообщает газета «Островские вести».

Среди школ города первое место завоевала команда средней школы № 7, среди городов - команда Пскова.

Десятикилометровую дистанцию пробежали острович Александр Купцов, участник всех 40 забегов, и командир в/ч 35700 Алексей Кузьминых. Абсолютной чемпионкой на этой дистанции стала представительница Островского района, студентка ПсковГУ Елизавета Николаева. Все призеры и победители отмечены организаторами медалями, грамотами, а победители еще и призами.