Спорт

Около 200 спортсменов борются за медали Первенства СЗФО по самбо в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения проходит в Пскове с 3 по 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соревнования проходят в рамках партийного проекта «Единой России» «Zа самбо». Спортсмены встретятся на площадке универсального спортивного комплекса «Олимп».

За медали первенства борются порядка 200 самбистов из Республик Карелия и Коми, а также из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей.