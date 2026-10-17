Капитана ФК «Псков» признали лучшим футболистом чемпионата СЗФО

Лучших футболистов чемпионата СЗФО среди мужских команд определили организаторы турнира, сообщается в группе Объединения федераций футбола «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Лучшим вратарем признали Всеволода Елисеев из «Луки-Энергии»-2. В восьми матчах 20-летний голкипер пропустил семь голов, дважды сыграв «на ноль».

Лучший игрок чемпионата — Денис Долгий.

«Капитан ФК «Псков» продемонстрировал, что он больше, чем вратарь. В активе главной звезды сезона, кроме сейвов, голевая передача», - отметили организаторы.