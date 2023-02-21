Спорт

Сильнейших гиревиков определили среди псковских полицейских

Лично-командные соревнования по гиревому спорту среди коллективов физической культуры УМВД России по Псковской области прошли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Состязания организованы в рамках Спартакиады УМВД России по Псковской области, они проходили в семи весовых категориях – до 63 килограммов, до 68 килограммов, до 73 килограммов, до 85 килограммов, до 95 килограммов и свыше 95 килограммов. Победители определялись как в личном, так и в командном зачете. В соревнованиях приняли участие более 60 представителей различных подразделений и служб аппарата управления и территориальных органов внутренних дел на районном уровне.

В командном зачете первые три места завоевали коллективы физической культуры ОМВД России по городу Великие Луки, УМВД России по городу Пскову и МО МВД России «Невельский».

В личном первенстве сильнейшими в своих весовых категориях стали А. Бартосик (МО МВД России «Дедовический»), И. Сергеенков (ОМВД России по городу Великие Луки), И. Корныльев (Команда № 3), А. Абрамов (УКОН УМВД России по Псковской области), М. Кротинов (УМВД России по городу Пскову) и С. Иванов (Команда № 2).