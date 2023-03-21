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Спорт

Более 100 дзюдоистов поучаствовали в межрегиональном турнире памяти героев-десантников 6-й роты

28.03.2023 07:42|ПсковКомментариев: 0

ХХIII межрегиональный турнир по борьбе дзюдо памяти героев-десантников 6-й роты среди юношей 2006 – 2008 годов рождения и 2011 – 2012 годов рождения состоялся в спортивно-развлекательном центре «Простория» Пскова 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото: СШ «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие 107 борцов из Псковской (Псков, Великие Луки, Пушкинские Горы, Себеж), Ленинградской (Выборг, Луга, Гатчина), Новгородской областей и Санкт-Петербурга, который был представлен четырьмя школами.

Участников турнира приветствовал заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали врио председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов и другие почётные гости.

Воспитанники псковской спортшколы «Бригантина» завоевали 15 медалей, из них 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых.

Победителями стали: в возрастной категории 2006 - 2008 годов рождения:

  • Егор Архипкин - весовая категория 81 кг, 
  • Данил Макуш - 73 кг,
  • Даниил Петросенко - 46 кг.

Серебряные призёры:

  • Артём Макуш - 73 кг,
  • Камал Мамадли - 46 кг.

Бронзовыми медалями награждены:

  • Олег Абрамов - 81 кг,
  • Никита Фёдоров - 55 кг.

В возрастной категории 2011 - 2012 годов рождения серебро завоевали:

  • Иван Прокофьев - 60 кг,
  • Владимир Братчиков - 55 кг,
  • Савелий Архипов - 31 кг.

Бронзовые медали:

  • Иван Смирнов - 55 кг,
  • Семён Жаворонков - 55 кг,
  • Михаил Андронов - 34 кг,
  • Максим Захаров - 34 кг,
  • Ростислав Маликов - 31 кг.

Тренируют борцов Беги Нанскани, Сергей Фомин, Сергей Дмитриев, Сергей Кузнецов.

В неофициальном командном зачёте победителем стала спортшкола «Бригантина». На втором месте псковский клуб единоборств «Спортивное единство» - 12 медалей (3 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых ). Третье место у Санкт-Петербургского центра физической культуры и спорта «Нарвская застава» - 7 медалей (3 золотых, одна серебряная и 3 бронзовых).

Теги: #дзюдо
Источник: Псковская Лента Новостей
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