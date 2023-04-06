Спорт

Жеребьевка 10 сезона футбольного турнира «Вызов» состоялась в Пскове

Жеребьевка команд-участников 10 сезона корпоративного футбольного турнира «Вызов», соорганизатором которого на протяжении нескольких лет является Псковский облсовпроф, состоялась в Пскове 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

До участия в турнире допустили 13 трудовых коллективов города Пскова. Матчи будут проходить в формате чемпионата, а по результатам будут сформированы золотая и серебряная лиги.

В чемпионате примут участие команды от различных предприятий и организаций. Среди них: «Таможня», «Псковская реставрационная мастерская №1», DNS, УМВД, «Авиатор», «Псковпассажиравтотранс», «Уклад», «Псковвтормет», «Центр перспективных технологий», «Псковкабель», «СКТ групп», «Межрегионгаз», «Бит-Авто», Pskprok.

Игры турнира начнутся 15 апреля.

Организаторами городской спартакиады выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Федерация компьютерного спорта Псковской области. Соорганизатор проекта – Псковский областной совет профессиональных союзов.

«Для нас, профсоюзов Псковской области, безусловно, важно спортивное направление. Особенно, когда это касается сотрудников организаций и предприятий региона. Уже несколько лет мы выступаем в качестве соорганизатора футбольного турнира и надеемся, что практика соревнований среди команд рабочих коллективов распространится и на другие виды спорта», - прокомментировал событие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.