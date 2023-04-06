Спорт

Эмиль Гилаев представит Татарстан на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Эмиль Гилаев представит Татарстан на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Уже более шести лет воздухоплаватель из Елабуги поднимается в небо на своем аэростате, названном в честь владельца — «Гилаев». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы мероприятия.

Желание бороздить воздушные просторы появилось у Эмиля Гилаева в 2011 году, до этого он преподавал информатику в елабужском филиале Казанского федерального университета, был директором фотостудии.

«Закрасим небо в ярко-синий, чтобы выделяться выгодно на нём», — таков девиз пилота из Татарстана, и его подтверждением является яркая желто-оранжевая оболочка теплового аэростата — того самого прославленного «мандаринового цвета».

Добавим, с 11 по 17 июня в Великих Луках пройдет 27-я международная встреча воздухоплавателей. В рамках встречи состоится чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, который проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Мероприятие пройдет при поддержке Федерации воздухоплавания России, комитета по спорту Псковской области, администраций Великих Лук и Великолукского района. Генеральным спонсором встречи выступает ПАО «Газпром».