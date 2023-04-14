Спорт

Спортсмены Псковской области победили на первенстве СФЗО по кикбоксингу в разделе лоу-кик

Спортсмены Псковской области победили на первенстве СФЗО по кикбоксингу в разделе лоу-кик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе спортивных единоборств «Отечество-Псковская область».

Фото здесь и далее: клуб спортивных единоборств «Отечество-Псковская область»

Воспитанники великолукской СШОР «Экспресс», спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область», спортивного клуба единоборств «Витязь» принимают участие в первенстве СЗФО России по кикбоксингу в разделе лоу-кик и фулл-контакт в Череповце с 12 по 17 апреля.

В разделе лоу-кик места распределились следующим образом:

первое место - Егор Шедько,

первое место - Александр Щепетов,

первое место - Анастасия Павлова,

первое место - Анастасия Федюкова,

третье место - Андрей Севостьянов.

Тренирует спортсменов Сергей Москалев. Также в Череповец прибыла команда, которая примет участие в СЗФО России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт.