Спорт

Круглый стол о физической подготовке курсантов состоялся в Пскове

Круглый стол «Физическая подготовка обучающихся в образовательных организациях Федеральной службы исполнения наказаний», организатором которого выступила кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготовки, состоялся в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

«Одна из важнейших задач образовательных организаций в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации – подготовка профессиональных специалистов, отличающихся в процессе обучения хорошей психологической устойчивостью и хорошей физической подготовкой. Наличие этих качеств является неотъемлемым условием для успешного прохождения службы. Причем совершенствует их сотрудник на протяжении всей служебной деятельности. Надеюсь, что в ходе круглого стола вы найдете ответы на вопросы, которые на практике помогут вам в решении важных задач по совершенствованию физической подготовки», – обратилась к курсантам заместитель начальника псковского филиала университета по учебной и научной работе Ольга Михайлова.

В ходе научного мероприятия прозвучали доклады по теме круглого стола и состоялась дискуссия между его участниками, которые поделились опытом занятий по физической подготовке, где при систематическом выполнении определенных упражнений проявляются смелость и упорство, самообладание и выдержка, твердость и усидчивость.

Сотруднику уголовно-исполнительной системы необходимо постоянно работать над комплексом морально-волевых качеств, чтобы быть психологически устойчивым к нестабильным факторам нелегкой службы, добавили в вузе.