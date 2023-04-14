Круглый стол о физической подготовке курсантов состоялся в Пскове

Круглый стол «Физическая подготовка обучающихся в образовательных организациях Федеральной службы исполнения наказаний», организатором которого выступила кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготовки, состоялся в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России
В ходе научного мероприятия прозвучали доклады по теме круглого стола и состоялась дискуссия между его участниками, которые поделились опытом занятий по физической подготовке, где при систематическом выполнении определенных упражнений проявляются смелость и упорство, самообладание и выдержка, твердость и усидчивость.
Сотруднику уголовно-исполнительной системы необходимо постоянно работать над комплексом морально-волевых качеств, чтобы быть психологически устойчивым к нестабильным факторам нелегкой службы, добавили в вузе.