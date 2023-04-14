Спорт

Ветераны островской колонии отметили вековой юбилей общества «Динамо»

Ветераны островской исправительной колонии №2 встретились в честь 100-летнего юбилея со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Каждый из присутствующих в разные годы входил в состав сборной команды, защищая честь учреждения в ведомственных спортивных состязаниях, и навсегда вписал свое имя в книгу спортивных достижений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Местом проведения мероприятия стал актовый зал. Инициатором праздника выступил председатель местного совета ветеранов, участник всех спартакиад областного УФСИН Виталий Уловский. При поддержке начальника ИК-2 Игоря Гудкова он подготовил праздник для тех, кто стоял у истоков становления и развития спортивной жизни исправительного учреждения, прививал любовь к занятиям физической культурой среди личного состава, отметили в ведомстве.

«Анатолий Васильевич Цыганков (футбол, волейбол), Андрей Маратович Крылов (легкая атлетика, футбол), Сергей Станиславович Глущенко (бег, лыжи), Олег Геннадьевич Панк (стрельба, бег, лыжи, волейбол), Виктор Иванович Шкиль (гири), Владимир Владимирович Федотов (гири), Виталий Александрович Уловский (стрельба, лыжи) - эти люди ковали спортивную победу учреждения. Часть из них в строю до сих пор, с удовольствием выходят на старты. Они с улыбкой и особой теплотой вспоминают свои удачи и поражения, делятся эмоциями и рассказывают о том, как команда достигала победных высот», - заметили в УФСИН.

На протяжении 9 лет, с 1981 по 1989 год, исправительная колония №2 была бессменным лидером летней спартакиады УФСИН России по Псковской области. Четыре раза команда дублировала победу, становясь лучшей как в летнем спортивном сезоне, так и в зимнем. И это без учета личных рекордов, некоторые из которых не побиты до сих пор. Так, результат гиревика Шкиля – 85 раз поднятие снаряда толчком пока не удалось переиграть никому.

«Это значит, есть к чему стремиться и чему учиться молодому поколению сотрудников, проходящих службу в учреждении и увлекающихся спортом. Их имена тоже звучали в этот день: начальник ИК-2 Игорь Гудков, Анжела Федосеева, занимающая должность старшего инспектора группы социальной защиты осужденных, юрисконсульт Анна Белова. За ними спортивное будущее», - подчеркнули в ведомстве.

В честь юбилейной даты состоялась церемония награждения кубками, медалями и дипломами за преданность спорту и сообществу, а также праздничная концертная программа. С поздравительным словом выступил председатель Совета ветеранов УФСИН России по Псковской области Владимир Михайлов, посвятивший более 38 лет развитию динамовского движения. Он отметил важность продвижения спорта среди сотрудников органов внутренних дел, возможность учиться у лучших, становится лучшим и всегда двигаться к победе.

«Завершилось мероприятие чаепитием. За чашкой чая звучали многочисленные воспоминания, смех, истории из служебной и спортивной жизни. Они снова были командой, сильной, единой, стремящейся вперед, к новым вершинам», - заключили в УФСИН.