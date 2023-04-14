Ветераны островской колонии отметили вековой юбилей общества «Динамо»

Ветераны островской исправительной колонии №2 встретились в честь 100-летнего юбилея со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Каждый из присутствующих в разные годы входил в состав сборной команды, защищая честь учреждения в ведомственных спортивных состязаниях, и навсегда вписал свое имя в книгу спортивных достижений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
Местом проведения мероприятия стал актовый зал. Инициатором праздника выступил председатель местного совета ветеранов, участник всех спартакиад областного УФСИН Виталий Уловский. При поддержке начальника ИК-2 Игоря Гудкова он подготовил праздник для тех, кто стоял у истоков становления и развития спортивной жизни исправительного учреждения, прививал любовь к занятиям физической культурой среди личного состава, отметили в ведомстве.
На протяжении 9 лет, с 1981 по 1989 год, исправительная колония №2 была бессменным лидером летней спартакиады УФСИН России по Псковской области. Четыре раза команда дублировала победу, становясь лучшей как в летнем спортивном сезоне, так и в зимнем. И это без учета личных рекордов, некоторые из которых не побиты до сих пор. Так, результат гиревика Шкиля – 85 раз поднятие снаряда толчком пока не удалось переиграть никому.
В честь юбилейной даты состоялась церемония награждения кубками, медалями и дипломами за преданность спорту и сообществу, а также праздничная концертная программа. С поздравительным словом выступил председатель Совета ветеранов УФСИН России по Псковской области Владимир Михайлов, посвятивший более 38 лет развитию динамовского движения. Он отметил важность продвижения спорта среди сотрудников органов внутренних дел, возможность учиться у лучших, становится лучшим и всегда двигаться к победе.
«Завершилось мероприятие чаепитием. За чашкой чая звучали многочисленные воспоминания, смех, истории из служебной и спортивной жизни. Они снова были командой, сильной, единой, стремящейся вперед, к новым вершинам», - заключили в УФСИН.