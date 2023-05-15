Спорт

Кубок Победы по шахматам разыграли в Псковской области

Открытое командное первенство Псковской области по шахматам среди юниоров 2005 года рождения и моложе, посвященное Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялось в Опочке — родине великого русского шахматиста, первого шахматного мастера Александра Петрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат региона.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Соревнования, организаторами которых выступили Федерация шахмат Псковской области и региональный центр шахматного образования и спорта «Лидер», прошли при поддержке областных комитетов по образованию и спорту, а также администрации Опочецкого района.

«На турнире был аншлаг — впервые в интеллектуальных поединках сразились 29 команд из разных уголков Псковской области. К сожалению, не смогли принять участие из-за финансовых проблем сильнейшие детско-юношеские команды города воинской славы Великие Луки», - рассказали организаторы.

Приветствуя игроков, президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов отметил, что данный турнир посвящен подвигам советского народа в Великой Отечественной войне.

Заместитель главы администрации района Виктор Александров обратил внимание на то, что только благодаря участию в таких турнирах можно приобрести опыт, который в дальнейшем поможет ребятам развиваться и совершенствоваться.

Выступая от хозяев, принимающих ежегодно такой турнир среди детско-юношеских сборных районов и городов, а также спортивных шахматных клубов, директор гимназии имени А. Д. Петрова Юрий Богашев подчеркнул, что шахматы – это тот вид спорта, который пользуется огромной популярностью среди молодого поколения. Организаторы, как добавил в своём выступлении Юрий Богашёв, приложили максимум усилий, чтобы игра проходила в комфортных условиях, при строгом соблюдении правил шахмат.

Интеллектуальные поединки проходили в двух группах, по итогам которых командам, занявшим 1 и 2 места, предстояло сразиться в стыковых матчах за Кубок первенства области – Кубок Победы.

По итогам соревнования безоговорочную победу как в отборочной группе, так и в кубковых матчах одержали игроки шахматного клуба «Студия шахмат Г. Шаранкова». Они увезли Кубок Победы 2023 года в Псков. За команду выступали: Александр Кульнев, Кирилл Байбарацкий, Вероника Петрова, тренер, кандидат в мастера спорта России Григорий Шаранков.

Среди районов лучшей оказалась детско-юношеская сборная Пыталовского района. Второе место у сборной Псковского района, а третьими финишировали шахматисты сборной Красногородского района.

Среди городских детско-юношеских сборных городов Пскова и Великих Лук, а также спортивных шахматных клубов первое место у ШК «Студия Г. Шаранкова», второе место у школьного шахматного спортивного клуба «Псковский педагогический комплекс». Третье место – у второй сборной Пскова.

По итогам соревнований юные спортсмены смогли выполнить нормы спортивных разрядов и улучшить показатели. Заслуженные награды победителям и призерам соревнований вручили президент ФШПО Дмитрий Шахов и руководитель регионального центра шахматного образования и спорта Валерий Гусев.