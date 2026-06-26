«Дом силы и большая семья»: ветеранам СВО в Пскове передали тренажёры для тренировок

Вручение спортивного оборудования ветеранам специальной военной операции, которые занимаются в зале на улице Ротной в Пскове, состоялось 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Анна Тягунова / ПЛН
Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз передал тренажёры для зала, где занимаются бойцы, вернувшиеся с фронта. Объект был создан несколько лет назад по инициативе самих ветеранов и постепенно развивался при поддержке правительства региона, грантовых программ и неравнодушных людей.
Один из спортсменов Никита Буравцов рассказал, как всё начиналось: «У нас была скамейка, штанга и чёрный диск. Ребята загорелись, что можно поднимать железки, выполнять нормативы. Смотря на тех, кто показывает результаты, другие мотивировались, и людей стало больше. Сейчас у нас более 10 человек, но хочется, чтобы было ещё больше. Мы не делим ветеранов — все здесь одинаковые, у нас дом силы и большая семья. Благодарны правительству за поддержку, без неё мы бы далеко не ушли».
Сейчас в зале систематически проходят тренировки, а в этом году на средства гранта уже провели межрегиональный турнир, в котором участвовали команды из Великих Лук и Москвы.
Ветераны намерены масштабировать работу и привлекать новых участников. Также прозвучало предложение организовать рабочую группу для подготовки к всероссийским соревнованиям на Кубок защитников Отечества, указ о которых недавно подписал президент.
Антон Мороз поблагодарил правительство Псковской области за внимание к залу, где занимаются ветераны специальной военной операции и люди с ограниченными возможностями. Он подчеркнул, что объект требовал дополнительного технического оснащения, и сегодня благодаря усилиям строительного комплекса региона там установили новые тренажёры.
Дочь депутата Псковской городской Думы Антона Мороза Диана Мороз сопровождала отца на выездном мероприятии. Она рассказала о своём отношении к общественной деятельности и о планах на будущее.
Она также рассказала, что участвует в волонтёрских движениях: помогает на мероприятиях в Санкт-Петербурге и реализовала проект по созданию цифрового офиса для Альфа-Банка именно в Псковской области, потому что хотела помочь региону, как и отец.
Среди любимых мест в Пскове девушка назвала Кремль, куда старается приходить при каждом приезде.
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