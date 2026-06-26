«Дом силы и большая семья»: ветеранам СВО в Пскове передали тренажёры для тренировок

Вручение спортивного оборудования ветеранам специальной военной операции, которые занимаются в зале на улице Ротной в Пскове, состоялось 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз передал тренажёры для зала, где занимаются бойцы, вернувшиеся с фронта. Объект был создан несколько лет назад по инициативе самих ветеранов и постепенно развивался при поддержке правительства региона, грантовых программ и неравнодушных людей.

Один из спортсменов Никита Буравцов рассказал, как всё начиналось: «У нас была скамейка, штанга и чёрный диск. Ребята загорелись, что можно поднимать железки, выполнять нормативы. Смотря на тех, кто показывает результаты, другие мотивировались, и людей стало больше. Сейчас у нас более 10 человек, но хочется, чтобы было ещё больше. Мы не делим ветеранов — все здесь одинаковые, у нас дом силы и большая семья. Благодарны правительству за поддержку, без неё мы бы далеко не ушли».

Сейчас в зале систематически проходят тренировки, а в этом году на средства гранта уже провели межрегиональный турнир, в котором участвовали команды из Великих Лук и Москвы.

Ветераны намерены масштабировать работу и привлекать новых участников. Также прозвучало предложение организовать рабочую группу для подготовки к всероссийским соревнованиям на Кубок защитников Отечества, указ о которых недавно подписал президент.

Антон Мороз поблагодарил правительство Псковской области за внимание к залу, где занимаются ветераны специальной военной операции и люди с ограниченными возможностями. Он подчеркнул, что объект требовал дополнительного технического оснащения, и сегодня благодаря усилиям строительного комплекса региона там установили новые тренажёры.

«Зал стал совершенно другим, он абсолютно доступен для маломобильных граждан. Для нас это не просто социальное участие бизнеса — это наш долг перед ребятами, которые защищали Родину. Мы стараемся вовлечь их обратно в процессы физической культуры и спорта. Я надеюсь, что те усилия, которые мы прикладываем, чтобы все занимались спортом, будут влиять и на демографию, и на развитие спортивной подготовки в стране», — отметил депутат.

Дочь депутата Псковской городской Думы Антона Мороза Диана Мороз сопровождала отца на выездном мероприятии. Она рассказала о своём отношении к общественной деятельности и о планах на будущее.

«Я считаю, что если есть такая возможность, то нужно следовать по стопам. Папа подаёт хороший пример семье. Честно говоря, я рассматривала возможность пойти в политику. Пока не уверена на 100%, но вполне возможно», — поделилась Диана.

Она также рассказала, что участвует в волонтёрских движениях: помогает на мероприятиях в Санкт-Петербурге и реализовала проект по созданию цифрового офиса для Альфа-Банка именно в Псковской области, потому что хотела помочь региону, как и отец.

Среди любимых мест в Пскове девушка назвала Кремль, куда старается приходить при каждом приезде.