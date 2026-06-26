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День молодежи отметят футбольным матчем на стадионе «Экспресс» в Великих Луках

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В предстоящее воскресенье, 28 июня, на стадионе «Экспресс» в Великих Луках пройдут домашние игры спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» в Юношеской футбольной лиге Северо‑Запад, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе администрации города.

Соперником великолукских футболистов станет команда «СШОР‑5» из Калининграда.

Болельщиков ждут сразу два напряжённых матча: в 12:00 встретятся команды возрастной категории U‑15, а в 14:30 на поле выйдут футболисты U‑16.

Весь игровой день на территории стадиона будет работать насыщенная развлекательная программа, приуроченная ко Дню молодёжи и проходящему Чемпионату мира. Клуб рекомендует приходить заранее — чтобы успеть поучаствовать во всех активностях и зарядиться праздничной атмосферой.

Юных фанатов порадует аквагрим в цветах любимой команды, а в творческой зоне все желающие смогут нарисовать плакаты в поддержку «Экспресса» и сборной. Проверить ловкость и точность получится на футбольных аттракционах и конкурсах. Яркое настроение создадут выступления танцевальных коллективов, а особую ценность для болельщиков представит эксклюзивная автограф‑сессия с футболистом Егором Григорьевым из МФК «Кристалл».

Также на стадионе пройдёт розыгрыш призов: достаточно прийти на матч в форме любимой сборной или клуба — и получить жетон для участия.

«СШОР "Экспресс" приглашает всех жителей и гостей города стать частью большого футбольного праздника и поддержать юных спортсменов в домашнем матче сезона!» - отметили в администрации.

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