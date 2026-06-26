Велосипедистка из Пскова выиграла всероссийские соревнования в командной гонке

Завершились чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на шоссе в парной и командной гонках среди женщин и юниорок в городе Ижевск Удмуртской Республики. Спортсменка из Пскова Людмила Котельникова одержала победу в командной гонке на 25 километров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Федерации велоспорта России.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В первенстве России в командной гонке на 25 километров среди юниорок победу одержала команда со спортсменками из Санкт-Петербурга и Псковской области. В составе команды были Екатерина Баранова, Валерия Васюкова, Ольга Корчебная из Санкт-Петербурга и Людмила Котельникова из Пскова. Результат команды — 34 минуты и три секунды.

«Этот триумф — заслуга не только спортсменки, но и её тренера Елены Олеговны Клочковой. Огромное спасибо за подготовку! Ждём от Людмилы новых ярких рекордов!» - прокомментировали в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В парной гонке на 25 километров у женщин чемпионками страны стали Ангелина Винник и Елизавета Арчибасова из Республики Адыгея с результатом 33 минуты и три секунды.

Среди юниорок в рамках первенства России на этой же дистанции победу одержали Виктория Шишкина и Дарья Самодеенко из Иркутской области с результатом 34 минуты, 30 секунд.

В командной гонке преследования на 50 километров чемпионками России стала команда спортсменок из Удмуртской Республики и Самарской области. В состав команды входили Марина Комина, Ирина Юдакова, Дарья Фомина из Самарской области и Ксения Цымбалюк из Удмуртской Республики. Результат команды — один час, шесть минут и две секунды.

А в первенстве Росси среди девушек 15-16 лет в командном зачете на дистанции 25 километров первое место заняли Валерия Мершина, Анастасия Филиппова, Дарья Афанасьева и Виталина Матюшина из Санкт-Петербурга с результатом 35 минут и 46 секунд.