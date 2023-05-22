Спорт

Псковские школьники отправятся на финал всероссийских соревнований по шахматам

Федерация шахмат Псковской области утвердила итоги регионального этапа соревнований среди команд второклассников «Дебют», который прошел на родине шахматного мастера Александра Петрова в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Соревнования были организованы областной федерацией шахмат совместно с региональным центром шахматного образования и спорта «Лидер» при поддержке областных комитетов по образованию и спорту.

Они проводятся ежегодно среди команд учащихся вторых классов школ Псковской области, где организовано обучение шахматам в рамках федеральной программы «Шахматы в школах», реализуемой при поддержке Федерации шахмат России и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В составе команды играют восемь школьников, не менее трех из которых девочки.

В этом году на областной этап турнира «Дебют» по итогам отборочных соревнований в Пскове, Великих Луках и районных группах приехали команды гуманитарного лицея из Пскова, лицея № 11 из Великих Лук, а также команды второклассников школ Бежаницкого, Себежского и Опочецкого районов. В связи с поломкой школьного автобуса не смогла приехать на соревнования школьная команда Плюсского района.

По результатам матчей победителем областного турнира «Дебют» стала команда второклассников из гуманитарного лицея Пскова, набравшая 20,5 очков. Вторыми стали второклассники лицея № 11 города Великие Луки. Третье место заняли второклассники средней образовательной школы из Бежаницкого района.

На закрытии соревнований президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и руководитель регионального центра шахматного образования и спорта Валерий Гусев вручили победителям и призерам турнира медали и грамоты, а «креативные дети, безмерно любящие и пропагандирующие шахматы» от президента областной Федерации Дмитрия Шахова были награждены специальными шахматными подарками. Всем учителям, прибывшим с командами, были вручены от Федерации шахмат России книги и учебные пособия о шахматах для школьных библиотек, которые станут хорошим подспорьем для обучения шахматному искусству в школах Псковской области.

По итогам соревнований команда второклассников гуманитарного лицея Пскова вместе со своим учителем шахмат уже 6 июня примет участие в финале всероссийских соревнований «Дебют», которые пройдут в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель».