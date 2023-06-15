Спорт

Определен победитель второго чемпионата Псковской области по воздухоплаванию

Великолучанин Евгений Кравченко стал победителем второго чемпионата Псковской области по воздухоплавательному спорту, который состоялся в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

В соревнованиях, включенных в календарный план областных спортивных мероприятий, в период с 11 по 17 июня приняло участие семь воздухоплавательных экипажей региона. В программе состязаний было четыре спортивных полёта, и все они были выполнены.

По итогам, турнирную таблицу возглавил Евгений Кравченко.

Параллельно с чемпионатом Псковской области проходит чемпионат России по воздухоплавательному спорту и будет разыгран Кубок княгини Ольги среди женщин, а также Кубок города Великие Луки и Кубок дружбы. Результаты этих соревнований станут известны 17 июня.

Все соревнования проходят в рамках 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, генеральным спонсором которой выступает ПАО «Газпром».