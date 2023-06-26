Спорт

Псковичей приглашают поучаствовать в гонке с препятствиями «СуперЗаруба»

Гонка с препятствиями «СуперЗаруба» состоится под Псковом на базе отдыха «Плесков» в субботу, 1 июля, начало состязаний в 11:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе «СуперФитнес».

Фото здесь и далее: клуб «СуперФитнес»

«Неделя остаётся до суперэмоциональной "СуперЗарубы"! Гонка подойдёт для атлетов любого уровня подготовки, остаётся только выбрать формат: PRO - для ребят, которые хотят проверить себя в жёсткой жести, их ждет много бега, много рукоходов; STANDART - для тех, кто только пробует себя, – доступные препятствия и простая беговая пятерка. Также есть формат соревнований для команд от трёх человек – отличный тимбилдинг, где помощь и взаимовыручка решают. Просто, доступно, эмоционально!» – пояснили организаторы.

Они также отметили, что идут последние приготовления и осталось совсем немного мест во всех категориях. «Успевай запрыгнуть в последний вагон! В PRO осталось 6 мест, STANDART – 2 места, команды – 6 мест», – уточнили в спортивном клубе.

Регистрация на соревнования ведется по ссылке.

К участию в соревнованиях допускаются лица старше 18 лет.

Мероприятие проходит при информационной поддержке медиахолдинга «Гражданская пресса», а также при поддержке фабрики Nordman, магазина Sportnuts, арены виртуальной реальности ZAGA-game, рекламного агентства «Прайм».

Организатор – клуб «Суперфитнес», Рижский проспект, 16 , телефон: 56-60-80