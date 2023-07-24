Спорт

ФК «Псков» Vs «Луки-Энергия» в борьбе за Кубок России. ФОТОРЕПОРТАЖ

Футбольный клуб «Псков» встретился с великолукской командой «Луки-Энергия» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 2 августа в борьбе за Кубок России. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу великолучан. «Луки-Энергия» продолжит борьбу за Кубок, а псковичи выбыли из соревнований.

Первый гол был забит уже на седьмой минуте матча, счет открыла команда «Луки-Энергия». На 20-й минуте хозяева поля восстановили равновесие, а в начале второго тайма, на 53-й минуте, вышли вперед. Однако удержать преимущество псковичи не сумели и пропустили два мяча на 55-й и 78-й минутах. В составе «Пскова» отличились Всеволод Федоров и Антон Шишаев, ранее выступавший за «Луки-Энергия». У великолучан голы забили Данила Стребцов, Артем Егоров и Никита Шепет.

Отметим, что по официальным данным на матче присутствовало порядка 3500 зрителей. Во время игры в Пскове некоторое время шел ливень. Подробнее об игре - в фоторепортаже Александра Елисеева.