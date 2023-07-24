Спорт

Динамичной и быстрой назвал игру главный тренер команды «Луки-Энергия»

Динамичной и быстрой назвал игру главный тренер «Луки-Энергия» Сергей Осадчук. Итоги игры он озвучил в рамках пресс-подхода сегодня, 2 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хорошая атмосфера. Игра получилась быстрая и динамичная. Понимали, что будем владеть преимуществом. Просили ребят растягивать оборону. Где-то моменты получались, но в то же время пропускали быстро нужные атаки. Нервная концовка, середина первого тайма. Что опасались, того и получили: голы в свои ворота. Во втором тайме порадовала реализация. Забили три мяча в игре. Считаю, что владели преимуществом, но без голов не бывает побед. Сегодня забили на один больше - победили», - сказал он.

По словам тренера, игры в Кубке России позволяют проанализировать способности обновленного состава.

«Для нас сейчас Кубок - это больше игр. Состав новый, обновился. Только через официальный игры можно наиграть, понять, кто, где, в какой позиции. Немножко тасуем состав, оптимального стартового нет, есть неплохая конкуренция в команде. Победе порадовались, но это уже история. Надо забывать и готовиться к 6 числу. Серьезные матч дома. Сейчас об этом только мысли», продолжил он.

По меркам второй лиги болельщиков собралось большое количество.

«Спасибо огромное болельщикам. Их сегодня было много, по меркам второй лиги. Слышно было на трибуне. Хотел поблагодарить прежде всего тех болельщиков, кто гнали команду, она это чувствует. Первая победа в сезоне. Должен быть эмоциональный всплеск, поблагодарил ребят и сказал, что если будем реализовывать свои голевые моменты, то будем выигрывать», - подытожил Сергей Осадчук.

Напомним, сегодня на стадионе «Машиностроитель» футбольный клуб «Псков» встретился с великолукской командой «Луки-Энергия». Счет матча составил 2:3.