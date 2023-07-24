Спорт

Главный тренер ФК «Псков» о матче: Достойно играли с сильным соперником

Интересным назвал сегодняшний футбольный матч главный тренер клуба «Псков» Игорь Васильев. Такое мнение он озвучил в рамках пресс-подхода после игры, которая прошла сегодня, 2 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Игра получилась интересная, зрители остались довольны. Результат отрицательный, не удалось сыграть в обороне более надежно. Линия обороны у нас экспериментируется постоянно. Нам никак не стабилизировать ее. С таким сильным соперником выглядели достойно. Вратарь спас несколько моментов. Вышли молодые ребята, которым надо было дать почувствовать ауру полного стадиона, чтобы они к этому стремились. Нисколько не жалею, что сделал замены. Мы в грязь лицом не ударили и достойно играли с сильным соперником», - сказал Игорь Васильев.

Кроме того, тренер отметил активность болельщиков на трибунах и поблагодарил их.

«Болельщики помогали. Пытаешься кричать, а ближние игроки не слышат. Стадион просто держал всех на "ура". Спасибо огромное всем болельщикам, что поддержали нас в такую погоду. Благо стадион теперь такой, что можно не боятся дождя и играть на нем только удовольствие. Ребята играли достойно для зрителей», - заключил он.

Напомним, сегодня на стадионе «Машиностроитель» футбольный клуб «Псков» встретился с великолукской командой «Луки-Энергия». Счет матча - 2:3.