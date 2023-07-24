Главный тренер ФК «Псков» о матче: Достойно играли с сильным соперником

Интересным назвал сегодняшний футбольный матч главный тренер клуба «Псков» Игорь Васильев. Такое мнение он озвучил в рамках пресс-подхода после игры, которая прошла сегодня, 2 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кроме того, тренер отметил активность болельщиков на трибунах и поблагодарил их.
«Болельщики помогали. Пытаешься кричать, а ближние игроки не слышат. Стадион просто держал всех на "ура". Спасибо огромное всем болельщикам, что поддержали нас в такую погоду. Благо стадион теперь такой, что можно не боятся дождя и играть на нем только удовольствие. Ребята играли достойно для зрителей», - заключил он.
Напомним, сегодня на стадионе «Машиностроитель» футбольный клуб «Псков» встретился с великолукской командой «Луки-Энергия». Счет матча - 2:3.