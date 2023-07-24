Спорт

Лучших футболистов среди курсантов-первокурсников выбрали в Пскове

Лучших футболистов среди первокурсников отобрали в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

На загородной учебной базе образовательной организации состоялись товарищеская встреча по мини-футболу курсантов первого и третьего курсов. Команды были сформированы из числа девушек и юношей.

«Все участники игр были настроены по-боевому, поэтому матч получился динамичным и интересным. Первокурсники, несмотря на поражение, продемонстрировали высокий командный дух и стремление к победе», – отметил начальник кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Андрей Щербаков, который на протяжении многих лет тренирует сборную вуза.

«Ничто так не объединяет людей, не сплачивает коллективы, как спортивные игры, в которых победа зависит от всех и лично от каждого игрока. Мы заинтересованы в том, чтобы курсанты первого курса смогли побыстрее узнать друг друга и адаптироваться в служебной деятельности, и для этого прикладываем максимум усилий», – сказал врио заместителя начальника Псковского филиала университета ФСИН России Вадим Ильин.

Первокурсники, которые войдут в состав сборной команды по мини-футболу, смогут осенью сыграть в чемпионате на первенство псковского регионального отделения общества «Динамо».