Спорт

Александр Котов: Занятия физкультурой и спортом становятся нормой жизни

С Всероссийским Днём физкультурника от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил жителей области спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«День физкультурника – один из самых массовых праздников, который считают своим чемпионы и спортсмены-любители, прославленные тренеры и наставники дворовых команд, жители городов и небольших посёлков, дети и взрослые. Спорт объединяет людей всех поколений, даёт жизненную энергию, укрепляет здоровье, вселяет веру в собственные силы и развивает командные качества», - сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что Псковскую область по праву можно назвать спортивным регионом.

«Занятия физкультурой и спортом становятся нормой жизни. Во многом этому способствует создание современной спортивной инфраструктуры. ФОКОТы в районных центрах, реконструированный стадион "Машиностроитель" и новые скейт-парки в Пскове, школьные спортивные комплексы, площадки для воркаута – это лишь часть спортивных объектов, где жители области могут приобщаться к здоровому образу жизни. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, позитивных эмоций и спортивных достижений», - добавил Александр Котов.