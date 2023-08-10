Футбольный клуб «Зенит-2» обыграл команду «Луки-Энергия» в Петербурге

Футбольный клуб «Зенит-2» обыграл команду «Луки-Энергия» в Санкт-Петербурге 13 августа со счетом 2:0. Встреча четвертого тура Leon – Второй лиги, дивизиона Б состоялась на поле №1 стадиона «Смена».
Фото: Константин Белюков
Отметим, на игре присутствовал российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России Андрей Аршавин.
В состав команды «Луки-Энергия» вошли: Данил Рязанов, Денис Ссорин, Игорь Курбанов, Ренат Багдашкин, Игорь Иванов, Никита Поляков (Олег Кузьмин, 65), Николай Несговоров (Данила Стребцов, 65), Иван Белик (Денис Шмидт, 81), Дмитрий Захаров (Михаил Майборода, 74), Никита Шепет, Даниил Шабалин (Артём Егоров, 74). Запасные: Даниил Ваулин, Вадим Ссорин, Александр Мищенков.