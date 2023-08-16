Спорт

Турнир по хоккею «Без ограничений» пройдет в Пскове 2 сентября

Турниры по хоккею «Без ограничений» и в возрастной категории «40+» в формате «3х3» пройдут в Пскове 2 и 3 сентября, сообщается в сообществе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».

«Отличные новости! Спустя 3 месяца нас снова ждут хоккейные матчи! Совсем немного остаётся до начала нового сезона!» – рассказали организаторы.

Турнир по хоккею в формате «3х3» категории «Без ограничений» пройдет 2 сентября, а турнире в формате «3х3» в возрастной категории «40+» - 3 сентября.

Игры буду проводится на площадке 30х20 метров (1/3 хоккейного поля) без «щелчков» и силовых приемов. Игра продлится 3 периода по 7 минут «грязного» времени.

В заявке команды - не более 7 полевых и 1 вратарь. В категории «Без ограничений» допускаются игроки со статусом «Спортшкольник» и «Мастер».

Представители команд обязаны предъявить в оргкомитет следующие документы:

заявочный лист по установленной форме, заверенный врачом;

страховой полис страхования от несчастных случаев.

Предварительные заявки подаются по электронной почте: dss_pskov@mail.ru.

Главный судья — Александр Лебедев.