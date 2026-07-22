 
Спорт

Турслёт профсоюза на пустошкинской базе «Алоль» собрал около 60 участников

0

Туристический слёт Псковской областной общественной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации состоялся с 17 по 19 июля на профсоюзной базе «Алоль» в Пустошкинском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В мероприятии приняли участие около 60 человек из Великолукской, Куньинской и первичных профсоюзных организаций министерства социальной защиты Псковской области, Псковской таможни, а также из центров социального обслуживания Островского, Плюсского, Себежского и Усвятского районов. 

Как рассказали в облсовпрофе, первый день слёта был посвящён установке палаточного лагеря и уютному ужину у костра, что создало атмосферу дружбы и единения.

Второй день стартовал с захватывающих соревнований, подготовленных заведующим отделом рекламы и PR Псковского облсовпрофа Станиславом Мишаковым. Победу в этих состязаниях одержала команда «Островвигвам» из Центра социального обслуживания Островского района.

 

В один из дней турслёт посетил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

«Это мероприятие стало отличной возможностью не только для активного отдыха, но и для укрепления командного духа и сплоченности в нашем профсоюзе. Слёт собрал много участников, которые активно включились в различные мероприятия и соревнования. Участники проявили смекалку и командный дух, что позволило нам не только весело провести время, но и научиться чему-то новому. Отдельно хочу поблагодарить Псковский областной совет профсоюзов за помощь в организации мероприятия. Ваша тщательная подготовка и внимание к деталям сделали этот слёт незабываемым. Надеюсь, что в будущем мы продолжим проводить подобные мероприятия, которые укрепляют наши связи и создают позитивный климат в профсоюзе», — прокомментировала председатель Псковской областной общественной организации профсоюза Татьяна Победова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026