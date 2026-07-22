Турслёт профсоюза на пустошкинской базе «Алоль» собрал около 60 участников

Туристический слёт Псковской областной общественной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации состоялся с 17 по 19 июля на профсоюзной базе «Алоль» в Пустошкинском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В мероприятии приняли участие около 60 человек из Великолукской, Куньинской и первичных профсоюзных организаций министерства социальной защиты Псковской области, Псковской таможни, а также из центров социального обслуживания Островского, Плюсского, Себежского и Усвятского районов.

Как рассказали в облсовпрофе, первый день слёта был посвящён установке палаточного лагеря и уютному ужину у костра, что создало атмосферу дружбы и единения.

Второй день стартовал с захватывающих соревнований, подготовленных заведующим отделом рекламы и PR Псковского облсовпрофа Станиславом Мишаковым. Победу в этих состязаниях одержала команда «Островвигвам» из Центра социального обслуживания Островского района.

В один из дней турслёт посетил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.