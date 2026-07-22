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Рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха» состоится 25 июля

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XXI рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха-2026» состоится 25 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.

К участию приглашаются все желающие без ограничения по возрасту и полу с разделением на две возрастные группы (дети до 12 лет включительно и от 13 лет и старше). Участники фестиваля могут привести с собой болельщиков (группу поддержки) в неограниченном количестве.

Фестиваль пройдёт на левом берегу реки Великой в акватории от церкви Климента папы Римского и вниз по течению до завода радиодеталей.

Начало соревнований спиннингистов, доночников, поплавочников в 9:00. Начало соревнований среди детей до 12 лет в 9:30. Регистрация с 8:00.

Участников наградят грамотами и медалями комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, а также ценными призами от спонсоров.

Соревнования приурочены к празднованию Дню города Пскова. 

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