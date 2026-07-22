Традиционная регата «Псковская ладья» запланирована на 25 июля

В честь празднования 82-летия освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков 25 июля в акватории реки Великой запланированы спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Традиционная регата будет проходить с 10:00 до 15:00. В соревнованиях примут участие псковские спортсмены по нескольким возрастным группам: 2011 год рождения и старше, 2012, 2013, 2014 годы и младше.

Участники выйдут на дистанции 100 и 200 метров.

Спортсменов наградят грамотами и медалями.