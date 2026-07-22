ФК «Псков» поборется за копию кубка Аспдена

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд сезона 2026 года стартует 12 августа. В соревновании примут участие «Динамо-Карелия», ФК «Псков» и «Луки-Энергия»-2. Об этом сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.

Чемпионат пройдет в формате четырехкругового турнира, который завершится 11 октября. В рамках наиболее дальних выездов команды гостей проведут с хозяевами два матча за два дня.

Чемпион СЗФО будет награжден эксклюзивным трофеем — копией кубка Аспдена, вручавшегося победителю Петербургской футбол-лиги в начале XX века. Также клуб примет участие в финальном турнире Третьей лиги, в котором сыграют лучшие любительские команды страны.

В соревновании учреждена награда лучшему игроку месяца. Она будет вручаться по итогам августа, сентября и октября.

Календарь чемпионата СЗФО

12 августа - «Псков» — «Луки-Энергия»-2

19 августа - «Луки-Энергия»-2 — «Псков»

29 августа - «Псков» — «Динамо-Карелия»

30 августа - «Псков» — «Динамо-Карелия»

8 сентября - «Динамо-Карелия» — «Луки-Энергия»-2

9 сентября - «Динамо-Карелия» — «Луки-Энергия»-2

19 сентября - «Луки-Энергия»-2 — «Динамо-Карелия»

20 сентября - «Луки-Энергия»-2 — «Динамо-Карелия»

29 сентября - «Луки-Энергия»-2 — «Псков»

1 октября - «Псков» — «Луки-Энергия»-2

10 октября - «Динамо-Карелия» — «Псков»

11 октября - «Динамо-Карелия» — «Псков».