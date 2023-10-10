Спорт

Сокращение финансирования на спорт может достигнуть 25% к 2026 году

Финансирование из бюджета РФ физической культуры и спорта в 2024 году уменьшится на 9,4%, а к 2026 году может сократиться на 25% по сравнению с текущим годом, сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

«Действительно, бюджетные ассигнования на физкультуру и спорт в 2024 году составят 67 млрд, что ниже 2023 года на 9,4%, а к 2026 году сокращение, если сравнивать с 2023 годом, составит 25%», - сказал Изотова на заседании комитета Госдумы во вторник.

Она подчеркнула, что продолжится тенденция по снижению доли расходов на спорт в общих расходах федерального бюджета. В 2023 году доля составляла 0,31%, в 2025 году доля в федеральном бюджете составит 0,22%, пишет «Интерфакс».

Уменьшаются средства в первую очередь на строительство спортивной инфраструктуры, пояснила Изотова.