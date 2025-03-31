Спорт

Покрытие спортивной площадки на Воеводы Шуйского в Пскове планируют обновить до конца года

Покрытие на территории спортивной площадки, располагающейся на улице Воеводы Шуйского в Пскове, планируют отремонтировать до конца 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

В редакцию ПЛН обратился местный житель с жалобой на состояние спортивной площадки, расположенной на улице Воеводы Шуйского. Пскович выразил обеспокоенность по поводу разрушающегося покрытия площадки, на которой образовались многочисленные дыры и выбоины.

«Очередная "жемчужина" нашего замечательного города — спортивная площадка на улице Воеводы Шуйского. Покрытие там давно превратилось в решето. Дыры протерлись, покрытие крошится. А ведь этой площадкой пользуются не только студенты из соседнего общежития, но и спортсмены города, различные секции проводят там соревнования и просто занятия. Ей пользуются круглый год. В любую погоду и время дня. Когда, наконец, до нас дойдёт очередь на ремонт или замену покрытия?» - написал пскович.

Редакция отправила запрос в администрацию города. В своем ответе администрация указала, что с учетом нехватки финансирования в 2024 году, обсуждался вопрос включения работ в бюджет на 2025 год.

«Площадка очень популярна у жителей города. В связи с этим идёт быстрый износ оборудования и покрытия. В 2023 году был осуществлен ремонт площадки. В связи с отсутствием финансирования на 2024 на ремонт данной площадки, обсуждался вопрос включения работ в бюджет на 2025 год. До конца года планируется осуществить ремонт покрытия. Вопрос на контроле комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи», - ответили представители администрации.