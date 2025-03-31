Спорт

Великолукская лучница победила на всероссийских соревнованиях «Весенний кубок ЦСКА»

Спортсменка из Великих Лук Александра Савенкова завоевала золотую медаль в индивидуальном зачете на всероссийских соревнованиях «Весенний кубок ЦСКА», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

С 23 по 27 марта в Москве прошли всероссийские соревнования по стрельбе из лука, посвященные памяти легендарной чемпионки мира Эммы Гапченко. Эти соревнования традиционно собирают сильнейших лучников страны, которые стремятся продемонстрировать свои навыки и завоевать призовые места в различных категориях.

В этом году в турнире приняли участие спортсмены из более чем 30 регионов России, представляющие ведущие спортивные школы и клубы. Соревнования проходили по нескольким видам программы, включая стрельбу из классического и блочного лука.

Спортсменка центра спортивной подготовки из Великих Лук Александра Савенкова в категории блочного лука показала выдающийся результат, завоевав золотую медаль и заняв первое место в индивидуальном зачете.