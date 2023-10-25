Спорт

Александр Кузьмин: Псков уникален для бега

Псков уникален для занятий бегом, инфраструктура для этого вида спорта уже создана. Такое мнение выразил тренер, комментатор и спортсмен Александр Кузьмин в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Псков уникален для бега. У нас есть особенности, из-за которых мы не можем сделать большой круг для марафона, например. Но бегать туристам и нашим псковским спортсменам, землякам — это невероятная возможность. Я даже иногда это называю мини-набережной Геленджика. Мы бежим по набережной два с половиной километра и получаем удовольствие. Мы можем пробежать пять километров туда и обратно по прямой, практически без набора высоты. Но не прекрасно ли это?» - сказал Александр Кузьмин.

Он также отметил, что дистанция с края Финского парка до края набережной составляет более семи километров, а туда обратно — 15 километров.

Помимо этого, тренироваться можно на стадионе «Машиностроитель». Александр Кузьмин рассказал, что тартановое покрытие стадиона позволяет минимизировать травмы.