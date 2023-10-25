Александр Кузьмин: Псков уникален для бега

Псков уникален для занятий бегом, инфраструктура для этого вида спорта уже создана. Такое мнение выразил тренер, комментатор и спортсмен Александр Кузьмин в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он также отметил, что дистанция с края Финского парка до края набережной составляет более семи километров, а туда обратно — 15 километров.
Помимо этого, тренироваться можно на стадионе «Машиностроитель». Александр Кузьмин рассказал, что тартановое покрытие стадиона позволяет минимизировать травмы.