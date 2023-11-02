Спорт

Фехтовальщики Пскова завоевали 12 медалей на межрегиональном турнире

Фехтовальщики Пскова завоевали 12 медалей на межрегиональном турнире, посвящённом Дню народного единства, который проходил в Смоленске с 28 октября по 2 ноября в двух возрастных группах, сообщили Псковской Ленте Новостей представители спортсменов.

В соревнованиях приняло участие 150 спортсменов из Московской, Смоленской, Ивановской, Калужской, Саратовской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Минска, Душанбе и Пскова. Делегация из Пскова состояла из 16 воспитанников спортивной школы «Лидер».

В личных соревнованиях среди девушек 2009-2011 годов рождения золотую медаль и титул чемпионки турнира завоевала псковичка Ева Белоцерковская. Среди девочек 2012-2015 годов рождения бронзовая медаль у Яны Марковой.

Команда девушек 2009-2011 годов рождения. в составе Евы Белоцерковской, Алёны Павловой, Татьяны Петровой и Маргариты Павлюченко стали серебряными призёрами турнира.

Маргарита Соловьёва и Яна Маркова завоевали золотые медали в составе команды «микс» среди девочек 2012-2015 годов рождения.

Команда юношей Пскова 2009-2011годов рождения. в составе Романа Колычева, Марка Муляра, Гордея Губкина и Ярослава Смирнова завоевали 3 место и привезли с турнира бронзовые медали.

Спортсменов тренировали Элла Полторацкая и Татьяна Николаева.