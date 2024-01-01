Спорт

Первый этап кубка Псковской области по лыжным гонкам прошел в Невеле

Первый этап кубка Псковской области по лыжным гонкам прошел в Невеле 6 января. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Псковский биатлон» / «ВКонтакте»

Как рассказал глава Невельского района Олег Майоров, участниками соревнований, которые прошли в 10 забегов, стало почти 200 спортсменов из Псковской и Тверской областей. Самому младшему участнику 6 лет, а старшему – 71.

«В этом году мы единственные в Псковской области провели скиатлон - смешанную лыжную гонку преследования без перерыва, в которой первую половину лыжники проходят классическим стилем, а вторую, после смены лыж , преодолевают коньковым ходом. Спортсменов активно поддерживали около 100 болельщиков. Самые креативные и веселые болельщики получили призы», - продолжил он.