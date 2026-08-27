«Луки-Энергия» добралась до «Урала» Сергея Юрана

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сегодня победил команду «Череповец» со счетом 4:1 и вышел в 4-й раунд Кубка России.

На следующем этапе великолучане сыграют дома с «Уралом» (Екатеринбург), сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе.

Фото: ФК «Луки-Энергия»/ сообщество ВКонтакте

Отметим, что «Урал» выступает в Первой лиге российского первенства, а в недавнем прошлом играл в Премьер-лиге. Команду возглавляет известный тренер, экс-игрок сборных СССР и России Сергей Юран.

Точные дата и время начала матча станут известны позднее. Ориентировочная дата — 9-10 сентября.