Спорт

Великолукские таврелистки выступили на чемпионате Европы

Шестой чемпионат Европы среди женщин по таврелям состоялся в городе Орша (Беларусь) с 5 по 6 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация таврелей Псковской области

Традиционно в соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсменки. В этом году из 16 участниц, представлявших Беларусь и Россию, стартовый лист возглавили два гроссмейстера и три мастера по таврелям.

Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров, с контролем 25 минут на партию +5 секунд после каждого сделанного хода.

За Псковскую область на турнире выступали великолукские таврелистки Кристина и Ася Якоревы. Набрав по 4,5 очка из 9 они оказались на 7 и 8 месте соответственно. Победу в Чемпионате одержала Александра Селифонова из города Королёв.