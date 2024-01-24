Спорт

Сборная команда Псковской области по настольному теннису отправилась на чемпионат СЗФО

Сборная команда Псковской области отправилась в Ленинградскую область, где с 24 по 28 января пройдет чемпионат СЗФО по настольному теннису. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Турнир состоится в поселке Сиверский Гатчинского района. За победу будут соревноваться сильнейшие спортсмены из Ленинградской, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей, а также из Республики Карелия и Коми.

В составе сборной региона 10 спортсменов, большинство - члены клуба Nordman:

Вадим Барышников (Nordman);

Илья Вульфсон (Nordman);

Степан Бутырко (Nordman);

Михаэль Левин (Nordman);

Владислав Михайлов (Nordman);

Андрей Чугаев (Nordman);

Анастасия Ильина (Nordman);

Сергей Терашкевич (Печоры);

Анастасия Беляева (Псков);

Анастасия Яблочкина (Псков).

Командные соревнования состоятся 24 января. С 25 по 28 января теннисисты проведут игры в личном и парном разрядах.