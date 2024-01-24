Сборная команда Псковской области по настольному теннису отправилась на чемпионат СЗФО

Сборная команда Псковской области отправилась в Ленинградскую область, где с 24 по 28 января пройдет чемпионат СЗФО по настольному теннису. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
Турнир состоится в поселке Сиверский Гатчинского района. За победу будут соревноваться сильнейшие спортсмены из Ленинградской, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей, а также из Республики Карелия и Коми.
В составе сборной региона 10 спортсменов, большинство - члены клуба Nordman:
Командные соревнования состоятся 24 января. С 25 по 28 января теннисисты проведут игры в личном и парном разрядах.