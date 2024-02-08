Спорт

Директор опочецкой гимназии стал участником проекта «Россия на 64 клетках. История чемпионов»

Председатель комиссии по шахматному образованию и социальным проектам областной федерации шахмат, директор гимназии имени А. Д. Петрова города Опочки Юрий Богашев принял участие в презентации масштабного всероссийского проекта - документального цикла «Россия на 64 клетках. История чемпионов», посвященного наиболее значительным фигурам и событиям российских шахмат: от первого русского мастера Александра Петрова до претендента на шахматную корону Яна Непомнящего. Мероприятие состоялось в Государственной публичной научно-технической библиотеке России в Москве.

Фото здесь и далее: федерация шахмат Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат, в мероприятии приняли участие создатели уникального проекта: режиссер Илья Васильев, сценарист и консультант Владимир Линдер (историк шахмат), консультанты Сергей Гродзенский (гроссмейстер ИКЧФ, историк шахмат) и Константин Базаров (мастер ФИДЕ, тренер), комментаторы событий на экране гроссмейстеры Сергей Шипов и Мария Фоминых. Вечер был организован Центром шахматной культуры и информации ГПНТБ России, выпустившим к вечеру красочный буклет о проекте и памятный значок, их врученили всем собравшимся. Вели презентацию писатель и историк Сергей Воронков и Анастасия Куликова.

«Можно сколько угодно говорить нашим молодым современникам, что Россия самая шахматная страна в мире, что её шахматная история самая удивительная и интересная, что у нас больше всех чемпионов мира… А можно сделать многосерийный документальный фильм, который наглядно и убедительно демонстрирует наше шахматное величие!» – сказал в своем приветственном слове научный руководитель ГПНТБ России, доктор технических наук Яков Шрайберг.

С докладом, презентацией и видеосюжетом выступил директор гимназии города Опочки Юрий Богашев, который рассказал о великом шахматисте, первом русском шахматном мастере Александре Петрове, уроженце Опочецкого уезда. Юрий Богашёв подробно рассказал об Александре Петрове, акцентировал внимание на историю работы всей команды областной федерации шахмат и главы администрации Опочецкого района, правительства Псковской области, краеведов, исследователей и многих других по увековечиванию памяти Александра Петрова (от названия улицы в честь А. Д. Петрова до установки бюста), поблагодарил за неоценимую помощь Федерацию шахмат России, фонд Тимченко и всех, кто причастен к этой работе. После выступления Юрий Богашев ответил на вопросы участников мероприятия.

Благодаря этому проекту, осуществленному фондом Александра Печерского, зритель может воочию увидеть 200-летний период становления, развития и расцвета отечественной шахматной школы, отметили в федерации.

Свое эссе об участии в проекте Владимир Линдер закончил такими словами: «Я не знаю, как широкий зритель воспримет этот непохожий ни на что шахматный сериал. В нем нет предупреждения о вреде табачных изделий, нет постельных сцен и бутылок виски, погонь со стрельбой, тюремного сленга… Оказывается, можно показать историю нашей страны и без всего этого. Просто взять за основу параллельный мир под названием "шахматы" и посвятить нашей шахматной культуре 30 серий».

Кульминационным моментом презентации стал показ фильмов, всего есть 30 серий, каждая из которых длится 10 минут. Гостям предложили посмотреть четыре фильма. О легендарном гроссмейстере Юрии Авербахе, имя которого с этого года носит Центр шахматной культуры и информации. Об одном из первых советских мастеров, тренере и педагоге Владимире Алаторцеве. О знаменитом матче Карпов – Корчной в Багио. И о российской шахматной школе.

После торжественного мероприятия прошла встреча Юрия Богашева с режиссером Ильей Васильевым и сценаристом-консультантом Владимиром Линдером (историк шахмат), на которой была достигнута предварительная договоренность о продолжении работы по увековечиванию и популяризации исторического прошлого страны, связанной с именем А. Д. Петрова. Тем более, что в 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения А. Д. Петрова.