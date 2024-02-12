Спорт

Спортсменка из Острова установила рекорд манежа по бегу в Петербурге

Спортсменки из Псковской области стали победительницами первенства России по лёгкой атлетике в Санкт-Петербурге 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте до 23 лет.

Псковичка Наталья Спиридонова стала победителем первенства России по прыжкам в высоту с результатом 1,91 метра.

Островичка Елизавета Николаева стала победителем беге на 2000 метров с препятствиями, установив при этом рекорд манежа 6 минут 38,83 секунды.

«Поздравляем спортсменок и их тренеров - Алексееву Екатерину Станиславну и Крылова Родиона Андреевича и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.