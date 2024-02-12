Спорт

Ватрушки, лыжи и снеговики: конкурс «Снежные забавы» состоится в Пскове

Спортивно-оздоровительный конкурс «Снежные забавы» пройдет в Пскове 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Мероприятие будет проходить в трёх номинациях: «Скоростной спуск на ватрушках», где необходимо быстрее остальных добраться до финиша на ватрушке (возрастные категории: «до 14 лет» и «от 14 до 35 лет»); «Спуск на лыжах», где быстрее остальных обраться до финиша на лыжах (возрастные категории: «4-6 лет», «7-9 лет», «10-12 лет» и «13-15 лет») и «Конкурс снеговиков», в котором каждый будет доказывать мастерство в художественной лепке снеговиков (возрастная категория: «от 4 до 35 лет»).

Каждому участнику желательно иметь свой инвентарь. Пройти регистрацию можно как через онлайн-форму, так и в день на месте проведения конкурса. Подробнее можно узнать в положении.

Мероприятие состоится в центре зимнего отдыха «Снегопад» (улица Гоголя, 52А, Финский парк) с 10:00 до 13:00. Конкурс проходит при поддержке Горнолыжной школы «Надежда».