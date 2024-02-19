Спорт

Псковичи представят регион на первенстве СЗФО по волейболу в Вологде

Псковичи представят регион на первенстве Северо-Западного федерального округа по волейболу в Вологде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

В спортивной школе олимпийского резерва «Барс» состоялось первенство Псковской области по волейболу среди девушек и юношей до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 8 команд девушек и 6 команд юношей из Пскова, Великих Лук, Невеля, Себежа, Пустошки и Печор. Областной центр представляли спортсмены СШ «Бригантина» – 2 команды девушек и 2 команды юношей.

Команда девушек под руководством тренеров-преподавателей Анжелы Цветковой и Ольги Муштуковой завоевала третье место. Под руководством тренера-преподавателя Сергея Иванова псковские ребята получили «золото» и «серебро».

Команда-победитель «Бригантина-2010» представит Псковскую область на первенстве СЗФО по волейболу, которое пройдет с 11 по 17 марта в Вологде.