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Команда псковского клуба Nordman одержала три победы на чемпионате в Санкт-Петербурге

Братья Мордовцевы завоевали 14 медалей на чемпионате России по зимнему плаванию

Братья Мордовцевы завоевали 14 медалей на чемпионате России по зимнему плаванию

Спорт

Команда псковского клуба Nordman одержала три победы на чемпионате в Санкт-Петербурге

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Игры второго тура премьер-лиги Открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга стартовали 10 марта. Команда псковского клуба Nordman провела три игры и во всех одержала победу. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин. Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте» На данный момент состав команды выглядит следующим образом: мастер спорта международного класса, первая ракетка России Владимир Сидоренко;

мастер спорта, третья ракетка России Никита Артеменко;

мастер спорта, победитель молодежного чемпионата страны 2023 года Глеб Иванов;

мастер спорта (капитан команды) Рамиль Мутыгуллин;

мастер спорта Рамис Туйчиев;

мастер спорта Иван Таламанов;

мастер спорта Сергей Фильчев;

мастер спорта Александр Волошин;

мастер спорта Александр Филиппов;

кандидат в мастера спорта Виталий Шудегов. «Так держать! Желаем нашей команде удачи в дальнейших играх турнира!» – отметил Юрий Сорокин.