Команда псковского клуба Nordman одержала три победы на чемпионате в Санкт-Петербурге

Игры второго тура премьер-лиги Открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга стартовали 10 марта. Команда псковского клуба Nordman провела три игры и во всех одержала победу. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
На данный момент состав команды выглядит следующим образом:
«Так держать! Желаем нашей команде удачи в дальнейших играх турнира!» – отметил Юрий Сорокин.