Спорт

Участники Псковского марафона Мехуборка увидят главные достопримечательности города

Круг маршрута Псковского марафона Мехуборка, который состоится 21 апреля в Пскове, проходит по центральной части города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, спортсмены увидят такие достопримечательности, как Мирожский монастырь, Покровская башня, Псковский Кремль и Троицкий собор.

Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

Старт набирает популярность не только в Северо-Западном регионе России, но и среди любителей бега всей страны и ближнего зарубежья. В этом году ожидается более тысячи участников.





Организаторы соревнований приглашают любителей спорта из других регионов открыть беговой сезон 2024 года в городе с тысячелетней историей. По традиции накануне старта для всех участников и болельщиков будет организована экскурсия по Псковскому Кремлю, а также беговая экскурсия по маршруту марафона.