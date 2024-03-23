Спорт

Взрослые стали чаще выбирать дистанцию в один километр на псковском марафоне Мехуборка

Взрослые стали чаще выбирать дистанцию в один километр на марафоне Мехуборка в Пскове. Об этом организатор марафона Александр Кузьмин сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На дистанции в один километр чаще выступают дети, но регистрация открыта и для взрослых. Такую возможность открыли для любителей, которые хотят начать бегать. Если вы не бегали ранее, регистрируйтесь на эту дистанцию. Получите такой же стартовый пакет, медали финишера, все как у титулованных спортсменов и матерых любителей. С каждым годом таких участников все больше. Если раньше многие стеснялись выйти на эту дистанцию, то сейчас до 50 человек выходят и показывают хорошее время», – рассказал Александр Кузьмин.

Самой популярной дистанцией марафона Мехуборка является десятикилометровая, что составляет один круг марафона.