Спорт

«Луки-Энергия» встретится с московским «Чертаново» на своем поле

Футбольная команда «Луки-Энергия» проведет первый матч LEON-Первенства по футболу Второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2024 года на стадионе «Экспресс» сегодня, 6 апреля. Об этом сообщается в группе ФК в социальной сети «ВКонтакте».

В роли соперника великолучан в этом стартовом матче нового сезона выступит московская команда «Чертаново». Великолучане уже восемь раз встречались с командами «Спортивный интернат "Чертаново"» в официальных матчах первенства России. Футболисты «Луки-Энергии» дважды добивались побед, трижды завершали матчи вничью, и трижды уступали москвичам.

«В предстоящем матче великолучане нацелены, продемонстрировав красивую и результативную игру, порадовать своих болельщиков первой победой в новом сезоне. "Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите на "Экспрессе" в этом матче нашу футбольную команду. Ждём от болельщиков "Луки-Энергии" активной и горячей поддержки на трибунах!» - говорится в сообщении.

Начало игры в 15:00.