Спорт

Международный турнир по волейболу прошел в Себежском районе

Международный турнир по волейболу, посвящённый Дню Единения народов России и Беларуси среди девушек 2011-2012 годов рождения прошел 13 апреля в поселке Сосновый Бор Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

В турнире приняли участие: «Бригантина» и команды из Идрицы, Пустошки, Невеля, Шумилино ( Республика Беларусь).

В соревнованиях победу одержала команда спортшколы «Бригантина», второе место заняли спортсменкы из Пустошки, третье – из Идрицы. Волейболистки из Невеля заняли 4 место, а пятое досталось спортсменкам из Шумилино, Республика Беларусь.

Лучшим игроком турнира в команде «Бригантина» признана Арина Рюхина. Тренируют девушек Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.