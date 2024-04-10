Спорт

Семейный фестиваль «Спорт для всех» прошел в Пскове

Спортивный семейный фестиваль «Спорт для всех» прошел в Пскове 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: федерация карате города Пскова

Мероприятие прошло в рамках реализации социального проекта «Нечужие дети. Поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной операции», реализуемого школой боевых искусств «Будокан "АТЭМИ"» при поддержке правительства Псковской области.

Все участники получили памятные подарки, а победителей и призеров в общем зачете наградили грамотами, медалями и ценными подарками.

В соревнованиях приняли участие 30 человек. Спортсмены их родные и близкие соревновались между собой в различных эстафетах и конкурсах. Как уточнил куратор мероприятия Максим Степанов, целью мероприятия было сплочение взрослых и детей, формирование здоровых привычек и воспитание здорового соревновательного духа.