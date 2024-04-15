Спорт

Александр Киселев: Мы хотим собрать в Псковской области рекордное количество любителей бега

Организаторы Псковского марафона Мехуборка планируют, что главные старты региона год от года будут собирать все больше участников. Об этом заявил главный спонсор мероприятия — директор компании «Экопром» Александр Киселев на пресс-конференции в манеже стадиона «Машиностроитель», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы хотели провести масштабное мероприятие и собрать рекордное количество участников в Псковской области», - отметил Александр Киселев.

По его словам, в этом году в псковском марафоне примет участие «очень много именитых звёзд, будут новые рекорды.

Александр Киселев поблагодарил организаторов марафона — Александра Кузьмина и Артура Екабсона, администрацию города, руководство стадиона «Машиностроитель», а также все структуры, которые в непростое время содействовали проведению этого массового мероприятия. «Мы на этом останавливаться не будем. Наша задача на следующий год - чтобы старты были еще больше, еще масштабнее, ещё красивее. Будем к этому стремиться», - пообещал он.

20 апреля, в преддверии главного соревновательного дня Псковского марафона Мехуборка, команда организаторов подготовила большую спортивно-развлекательную программу. Спортивный праздник начался с беговой экскурсии с Александром Кузьминым и Русланом Хорошиловым. Также организаторы представили маршруты, официальных пейсмейкеров забега и элитных спортсменов дистанций 42.2 км и 21.1 км. Завершился день экскурсией по Псковскому кремлю с гидом Анной Холмовой.