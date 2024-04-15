Спорт

Участникам марафона Мехуборка пожелали «нырнуть в многовековую историю Пскова»

«Мы задумывали наши старты таким образом, чтобы в них участвовали не только профессионалы, спортсмены, но и любители»,- рассказал об особенностях Псковского марафона Мехуборка один из его организаторов Артур Екабсон на пресс-конференции в манеже стадиона «Машиностроитель», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сейчас в стартах многие участвуют целыми семьями: «У нас такие участники, которые уже седьмой год бегают. Есть семья, которая участвовала с одним ребенком. Сейчас появился второй - они опять участвуют всей семьёй. Это, наверное, заставляет нас всех двигаться дальше», - сказал Артур Екабсон.

В то же время в забеге участвует много бегунов из разных концов страны. «Из домашнего старта силами многих людей мы выросли до самого масштабного бегового события в регионе. Но при всем этом у нас по-домашнему уютно: здесь можно и отдохнуть, и попробовать продукцию местных компаний», - заметил Артур Екабсон.

Но самым ярким воспоминанием станут, уверены организаторы, «участки трассы около древних стен около Кремля». «Нашему городу более 1100 лет. Он старше Москвы, Петербурга. И вы уведите наше наследие, то, чем мы дышим, то, чем мы восхищаемся. Вы пробежите и нырнёте в многовековую историю. Нам хочется, чтобы вы ощутили эффект эпичности. Надеюсь, что этот эффект от нашего древнего наследия, и культурного исторического, вам передастся», - отметил Артур Екабсон.

20 апреля, в преддверии главного соревновательного дня Псковского марафона Мехуборка, команда организаторов подготовила большую спортивно-развлекательную программу. Спортивный праздник начался с беговой экскурсии с Александром Кузьминым и Русланом Хорошиловым. Также организаторы представили маршруты, официальных пейсмейкеров забега и элитных спортсменов дистанций 42.2 км и 21.1 км. Завершился день экскурсией по Псковскому кремлю с гидом Анной Холмовой.